De brugte mikrobiler sælger hurtigt

Lav pris, rimelige driftsomkostninger og en minimal afskrivning. Det er stadig noget, som vægter mere end størrelsen, når danskerne er på jagt efter et billigt brugt køretøj. Så mens salget af nye mikrobiler er faldet, så er der stadig et stort marked for de brugte af de helt små.

Det viser en opgørelse, som Bilbasen har lavet for Ekstra Bladet. Her er VW Up sammen med Seat Mii og Chevrolet Spark nogle af de hurtigst omsættelige. Og prisniveauet er forholdsvist højt. Således starter priserne på en VW Up i den uge, vi tjekker, fra underkanten af 40.000 kr. Vel at mærke for en bil, der har kørt 200.000 km.

Gennemsnittet for den lille VW ligger på omkring 65.000 kr., mens de andre trillinger, Seat Mii og Skoda Citigo, ligger en tand under. Der er også bud efter de konkurrerende trillinger, Citroën C1, Peugeot 108 og Toyota Aygo med Toyotaen som den dyreste, her er gennemsnittet på omkring 55.000 kr.

I den uge, vi tjekkede, var der 750 Up til salg på Bilbasen med en gennemsnitlig liggetid på 30 dage. Jan Lang, som er analytiker på Bilbasen, uddyber:

- Jeg er forundret over, at priserne er så høje. Omvendt er liggetiderne lave, så prisniveauet afskrækker ikke køberne, konstaterer Jan Lang.