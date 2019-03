Danskernes yndling kommer som elbil

Peugeot 208 er helt nyudviklet, blandt andet kan den leveres med ren elmotor og en rækkevidde på op til 340 kilometer.

Synes du også, at der kører mange af de små Peugeot 208'er rundt på vejene, er det ikke så mærkeligt. Alene sidste år kom der nummerplader på næsten 9000 af de franske minibiler, hvilket gjorde den til Danmarks mest populære bil. Det her er således en nyhed, der vist lever op til alle journalistiske krav om væsentlighed, samtidig er den endda aktuel, for Peugeot lancerer for første gang en 208 som ren elbil, når der er dansk premiere til oktober, eller måske november, som importøren formulerer det. Umiddelbart er der meget at glæde sig til, vi starter med elbilen først. Den får et batteri med en kapacitet på 50 kWh, hvilket giver en officiel rækkevidde på 340 kilometer efter den nye og langt mere realistiske WLTP-målemetode. Batteriet er placeret under bilen, og dermed optager det ikke plads til ulempe for rejsende bagi eller deres bagage. Elmotoren yder 100 kW, der svarer til 136 hk, og det gør den lille elbil på fire meter til en rap lille sag med en accelerationstid fra 0 til 100 på kun 8,1 sekunder, hvis man har sat den i sportsmode. Alternativt er der to andre køreprogrammer, der givetvis vil blive brugt mest: Normal og Eco. Elbilen kommer med varmepumpe, og man kan tidsindstille den, så bilen og ikke mindst batteriet er varmet op, når man skal af sted. Det øger rækkevidden i praksis.

Den nye Peugeot, her som elbil, der kan genkendes blandt andet med det karrosserifarvede trådgitter, er udviklet helt fra bunden og har dansk premiere til oktober/november. Foto: Peugeot

Gode opladningsmuligheder Men E-208, som bliver det officielle navn, skal jo også lades op, og her ser det ud til, at Peugeot har gjort sit hjemmearbejde. Den kan nemlig lade med helt op til 100 kW, så den kan udnytte mange af de nye superladere, der bliver sat op i disse år. Samtidig kan den leveres i to forskellige versioner, alt efter om man vil have tre faser eller blot en enkelt fase til laderen. Her må vi krydse fingre for, at importøren vælger versionen med tre faser til det danske marked, der vil give den et stort forspring i forhold til Hyundai Kona Electric og Kia e-Niro, hvor hjemmeladning og ladning på almindelige ladestandere er yderst langsommeligt. Renault Zoe, der kommer i ny udgave til sommer, kan også lade på tre faser. Ifølge Peugeot vejer eludgaven 250 kg mere end en sammenlignelig version med forbrændingsmotor, men køreegenskaber skulle ikke være ret meget anderledes, blandt andet takket være et lavt tyngdepunkt for E-208.

Bilen er generelt blevet lidt større. Designet ser vellykket ud. Foto: Peugeot

Moderne design Designet ser umiddelbart vellykket ud med et anstrøg af Audi A1 og Mazda2, tilsat de nye lodrette LED-lys fra 508 og en generel muskuløs udstråling. De første pressebilleder kan dog sagtens snyde, for her holder bilerne på enorme hjul. De sortlakerede skærme ser frække ud, men er kun en del af bilen, hvis man vælger de højere udstyrstrin, GT-Line og GT. De øvrige niveauer af udstyr hedder Like, Active og Allure. Platformen er nyudviklet og giver en lavere vægt og mere plads, takket være en længere akselafstand. Samme teknik danner basis for den nye DS Crossback og Opel Corsa, der begge også kommer med samme batteri og elmotor. Indvendigt fortsætter Peugeot stilen med et lille rat og højtplaceret instrumentering, men udbygget med digital instrumentering, og tre forskellige skærmstørrelser, fra fem, syv og helt op til 10 tommer. Peugeot siger, at materialekvaliteten skulle være forbedret, takket være øget brug af blød plastic. Derudover er der mulighed for at investere i trådløs opladning af telefonen.

Interiøret er inspireret af 3008 og 508. Der er tre forskellige skærmstørrelser, alt efter udstyrsniveau, her er det helt op til 10 tommer. Foto: Peugeot

Øvrigt modelprogram Selv om elbilen er interessant, vil de fleste trods alt sikkert fortsætte med en vælge benzin eller måske diesel nogle år endnu, og her er udvalget følgende: 1,2 benzin uden turbo har 75 hk, 1,2 med turbo og 100 hk og 1,2 turbo med 130 hk. Dieselmotoren er på 1,5 liter og yder 100 hk. Den billigste benzinudgave må nøjes med fem-trins manuel gearkasse, mens de øvrige altid har seks gear, og de to kraftigste benzinvarianter kan tilvælges med otte-trins automatgear. Selvfølgelig, fristes man til at skrive, har den nye Peugeot 208 også væsentligt flere muligheder for assistent- og sikkerhedssystemer end i dag, og nu er blandt andet adaptiv fartpilot en mulighed, mens den automatiske nødbremse kan bremse for biler, cyklister og fodgængere ved helt op til 140 kilometer i timen. Peugeot Danmark har ikke nogen priser på den nye 208 endnu, men den nuværende koster fra 135.000 kroner. Vi gætter på, at elbilen kommer til at blive lidt dyrere end Renault Zoe, der koster cirka 240.000 kroner. Den nuværende Peugeot 208 har været en kæmpesucces herhjemme siden introduktionen i 2012, og der kører næsten 47.000 208'er herhjemme.