Danske Volvo-ejere skal advare hinanden

Hidsig plug-in-hybrid

Advarselssystemet er testet grundigt på de svenske veje, men det kan have har stor betydning i Danmark, lyder det fra Jan Larsen, som er pressechef hos Volvo. - Det er næsten mere relevant herhjemme i og med, at vi f.eks. kan have sort is, siger han.

Den nye S60-model, der bygges i USA, lanceres i disse dage. Det sker til priser fra 546.000 kr. eller en beskatningsværdi fra 460.000 kr. De første modeller bliver motorvarianterne T5 aut. og T5 aut. AWD. De har begge 250 hk og kommer i udstyrs-versionerne Inscription og T-Design.

Senere på året starter produktionen af S60 i T8 Twin Engine plug-in-versionen, som er den største variant med 390 hk.

V60-modellen, som har fået ros som en af de mest velkørende Volvo-modeller til dato, lanceres ydermere senere på året i en hidsig Polestar Engineered-version med mere motorkraft og sports-opsætning.