Udviklingen i verdenen af elektriske biler går hurtigt. Det er kun kort tid siden, at danske bildesigner og elbilpioner Henrik Fisker viste den smukke elektriske Emotion, der er en konkurrent til Tesla S, og som er på vej mod produktion. Imidlertid gearer Henrik Fisker nu op og viser konceptet for en elektrisk SUV, der skal komme i 2021 og være forløberen for en serie på tre nye elbiler, der skal kunne masseproduceres.

Den nye model er en direkte konkurrent til den netop viste Tesla Model Y. Den er vist med et lithium-ion-batteri, som driver en elmotor på hver aksel og giver en rækkevidde på 480 kilometer. Modellen, der endnu ikke har fået noget navn, skal koste under 40.000 dollar i USA og dermed være på linje med Tesla Model Y.

Den udspringer fra Fisker Inc, som er Henrik Fiskers californisk-baserede produktions- og udviklingsfirma. SUV'en kan meget vel ende med at komme på markedet før den mere luksuriøse Emotion.