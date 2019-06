Danmarks nye og måske mest eksklusive bilhus skal være mødested for entusiaster

Formula Automobile har indviet stilrent bilhus for Ferrari og Maserati, der er et bilunivers, som bl.a. byder på egen café og bilgalleri med racerbiler, og skal danne ramme om events.

Detaljerne tæller, så selv de lodrette flader i disken i velkomstreceptionen er beklædt med rødt læder, mens de italienske designmøbler er håndplukkede, og alle Ferrari-bilerne i udstillingen helt naturligt er omkranset af en magisk rød linje i gulvet. Udstillingen støder op til caféen, "Bianchi's Bar", som er en dansk tilføjelse til Ferraris eget koncept, og med sin marmordisk, spruttende espressomaskine og loungemøbler ligner noget fra lobbyen på et internationalt luksushotel. Det hele omkranset af et gulv i sildebens-parket.

Bilmekkaet er placeret i Lyngby uden for København lige ved motorvejen, hvor forbipasserende kan få et "sneak peak" på en af de Ferrari-biler, der er udstillet i et hjørnevindue på andensalen i det 8500 kvadratmeter store byggeri. Det er bygget efter strenge designforskrifter fra Ferrari og Maserati, men har inden døre også har fået et skandinavisk og personligt touch fra Formula Automobile.

Importerer og forhandler Ferrari og Maserati. Står for salg, reparation og leasing af de to mærker samt af nyere eksklusive biler. Det nye bilhus i Lyngby er på 8500 kvadratmeter. Det er tegnet af Aarstidernes Arkitekter og arkitekt Samuel Staalgreen. Værkstedet har 12 lifte og seks teknikere. Bilhuset har også en oktan 100 benzinstander.Mange røde Ferrari-farverDen mest solgte farve til Ferrari er Rosso Corsa, der betragtes som "Ferrari-rød". Man lakerede i sin tid bilerne i rød, fordi det er Italiens farve. Alfa og Maserati var også røde før i tiden. Der findes et væld af røde nuancer, lige fra Rosso Berlinetta til Rosso Portofino, hvor nogle også har en 3D-effekt. Mens 85 pct. af bilerne var røde i 1980'erne, var tallet hver anden for en halv snes år siden, og det er i dag 40 pct. Efter rød følger grå og sorte nuancer som de mest populære. Gul ser man ikke så meget, men nye tre lags lakeringer har givet ny vind til farven, hvor Giallo Tripolo Strato er den mest populære.Flere oplevelseshuse i DanmarkDet nye Ferrari- og Maserati-bilhus i Lyngby, der også skal fungere som oplevelsesunivers omkring biler, følger en udvikling, vi ser andre steder i landet. My Garage i Vejle, der har specialiseret sig i eksklusive biler og mulighed for, at kunderne kan opbevare dem her, har også oplevelser omkring bilerne. Selected Car Group i Middelbart, som har specialiseret sig salg og flexleasing af eksklusive biler, byder også på oplevelser.

- Folkene i Maranello er fantastiske til at lave biler, og så er det op til os at skabe vores egne unikke rammer, siger han.

- Mange nye bilhuse er ens. Når kunden først har købt bilen, kommer de ofte kun forbi igen, når de skal have lavet service. Vi vil gerne skabe noget, som er anderledes, hvor man får lyst til at komme igen, og som matcher de krav, man forventer for biler i denne klasse, siger Jesper Schak.

- Bilerne er så unikke og smukke, at det ville være kedeligt, hvis de bare stod der og glanede i showroomet. Vi vil også gerne skabe en stemning og et univers omkring bilerne, siger han.

Jesper Schak, som er direktør for Formula Automobile, forklarer baggrunden for det meget gennemførte hus.

Caféen Bianchi Bar er helt unik for det danske bilhus. Her kan kunder og interesserede mødes i afslappede omgivelser og tale om biler. Foto: Formula Automobile

Eget racingteam

Huset byder på meget mere. Her er stueetagen dedikeret til et univers for henholdsvis Ferrari og Maserati, som også omfatter to såkaldte "ateliers", hvor bilerne kan konfigureres, samt brugte biler fra mærkerne plus Danmarks eneste autoriserede værksted for Ferrari og Maserati. Formula Automobile har dog også teknisk service hos My Garage i Vejle, som dækker det jyske, mens firmaet også har en lastbil, som kan hente bilen hos kunden overalt i Danmark, når den skal til service.

Førstesalen omfatter et galleri med titlen "Race and legends", hvor en række af de racerbiler, pokaler og rariteter, som Formula Automobile har haft og hentet med sit eget racingteam, Formula Racing, udstilles. Her blev man i 2017 og 2018 verdensmestre i den internationale Ferrari Challenge-klasse. På etagen findes også den restaurant-inspirerede kantine, "Osteria Formula", og mødelokale, der selvfølgelig hedder "Enzo", opkaldt efter Ferraris grundlægger, smykket med billeder af ikoniske personligheder og biler fra Ferraris forhistorie. Tredjesalen er fyldt med en udstilling af leasingbiler, mens en stor parkeringskælder afrunder det italienske univers.

Huset skal løbende rumme arrangementer, og målet er at skabe et samlingssted for bilentusiaster, hvor der er plads til folk, hvis hjerte banker for såvel superbiler som GT-biler, klassiske biler og motorsport.

- Passion er kun sjov, hvis man deler den. Derfor står vi i løbet af året bag et stort antal af forskellige events. Seneste skud på stammen er "Cars N'Coffee by Formula", hvor vi på udvalgte søndage har et arrangement, hvor biltosser som os mødes til hyggeligt samvær og en uformel snak om hinandens biler. Ejer man ikke en bil i denne klasse, kan man selvfølgelig komme og kigge alligevel, siger Jesper Schak.

I det daglige får caféen også en funktion.

- Det er mere afslappende at sidde i en café og tale med kunderne frem for inde på et kontor, forklarer han.

Formula Automobile har tidligere haft til huse i Allerød, hvor rammer og plads var ved at være utidssvarende. I de nye er der plads til fordybelse.