Billige bud til storfamilien

Har man mere end to-tre børn eller bare brug for at have plads til miniputholdet, kan en brugt MPV være løsningen, og flere gode biler byder sig til, hvis man har 100.000 kr. at købe for.

Syv rigtige er bedre end både seks og fem. Det skriver nyslåede Lotto-vindere ganske givet under på. Det samme gør mange børnefamilier, der har mere end et par børn, som skal køres til endnu flere fritidsaktiviteter, der stiller markante krav til antallet af sæder i familiebilen. Ellers kan dagligdagen ikke hænge sammen. Er man ikke lige Lotto-millionær og måske kun har 100.000 kr. til en brugt syvpersoners MPV, er der heldigvis råd forude, for man kan godt finde en glimrende brugt MPV med plads til syv personer til den pris, og uden at kilometertallet er skyhøjt. Det fortæller markedsanalytiker Jan Lang fra Bilbasen. - Man skal dog være beredt på at handle hurtigt, når man finder en brugt MPV, der passer til behovet, for de er væk ret hurtigt, lyder det.

Fakta Renault Grand Scenic 1,4 TCE



Pris for en årgang 2010 med 100.000 km: ca. 110.000 kr.



Forbrug: 13,5 km/l (NEDC)



L/B/H: 456/186/165 cm



Akselafstand: 277 cm



Bagagerum: 564 l.



Motor: Firecylindret 1,4 benzinmotor



Moment: 190 Nm/2.250 omdr.



Ydelse: 130 hk.



Toyota Verso 1,8 T2



Pris for en årgang 2010 med 100.000 km: Ca. 120.000 kr.



Forbrug: 14,5 km/l (NEDC)



L/B/H: 444/170/162 cm



Akselafstand: 278 cm



Bagagerum: 501 l.



Motor: Firecylindret 1,8 benzinmotor



Moment: 180 Nm/4.000 omdr.



Ydelse: 147 hk



0-100 km/t.: 10,4 sek.



Topfart: 190 km/t.

Toyota har valgt at placere alle de centrale instrumenter i et stort hus, placeret øverst og i midten. Det skal man lige vænne sig til.

Høje brugtpriser, men holder prisen godt I årgangene 2008 til 2010 har Bilbasen 700 biler i øjeblikket, heraf er 135 benzinbiler. - MPV-modellen er meget populær som brugtbil. Antallet af søgninger er næsten tre gange højere end gennemsnitsbilens søgninger på Bilbasen, fortæller han. De fleste brugte modeller er eftertragtede, ejerne er typisk glade for dem og beholder dem længe. Det ses også på afskrivningsniveauet. Selv om bilerne som udgangspunkt er relativt dyre som nye, så holder de en lav afskrivning, der i runde tal er 8-10 pct. lavere end eksempelvis en firmabil. Samtidig bibeholder de en lav afskrivning, selv når bilerne er gamle, hvilket de nedenstående modeller er et godt eksempel på. En firmabil fra samme årgange er væsentligt billigere. Men uanset pris kan det dog være en fornuftig investering. En højloftet MPV er den mest værdifaste biltype, man kan købe i dag. Lige meget om den er to eller 10 år gammel, er der altid en nybagt familie, der drømmer om en brugt.

Bilerne har i sin tid fået fem stjerner i crashsikkerhed, og selv om kravene til at få topkarakterer er strammet siden, kan man trygt køre i Verso og Scenic.

Fin franskmand og japaner To gode eksempler er Renault Grand Scenic og Toyota Verso, der begge var nye i 2009, men den dag i dag kan være glimrende brugte biler med 120.000 km på tælleren og til 100.000 kr. Priserne starter ved 90.000 kr. for en model, der har kørt 130.000 km for Scenic og 85.000 kr. for en Verso, der har kørt 120.000 km. - Renault Grand Scenic i tredje generation er bare en god bil, her får familien en velkørende, meget komfortabel Renault, der oftest også er ganske veludstyret med fartpilot og klimaanlæg, siger Jan Lang, der mener, at franskmanden ikke behøver at dukke sig for den ellers notorisk høje Toyota-kvalitet. De er også begge godt udhulede og rummer i en snæver vending syv personer, selv om de to bageste sæder kun har plads og komfort til mindreårige. Bag far og mor er der til gengæld fornuftig plads, de to store sidedøre åbner op til et bredt og velformet bagsæde, der nemt sluger tre mindre børn på række. Begge har flyborde til madpakker og legetøj og gode aflæggerum. Sportstaskerne skal dog være små. Når alle syv sæder er i brug, sluger bagagerummet blot 200 liter, og det er stort set det samme i begge modeller. Når småbørnssæderne ikke er i brug, er der dog ingen tvivl om, at Grand Scenics bagagerum er det største. Og en velvoksen barnevogn stryger ind, uden at du behøver at gøre andet end at klappe den lidt sammen. Den meget oprette kørestilling er dog ikke befordrende for følingen med bilerne. Og de lider begge af en lidt upræcis styring, der aldrig formidler den direkte kontakt mellem fører og bil. Oppe i fart stryger de til gengæld derudad med et lavt støjniveau og en fin fjederkomfort.

Kopi og original. Toyota Verso tv. og Renault Grand Scenic forstyrrer ingen med deres forsigtige snit. Begge er de virkeligt gode brugte biler. Fotos: Christian Schacht

Motorvalget Der er generelt et pænt udvalg af modelvarianter. Medmindre man har et stort kørselsbehov, vil en benzinmodel være at foretrække. Et godt bud på en Renault er en 1,4 turbo med Expression-udstyr og en Toyota Verso 1,8 T2. Motormæssigt er du generelt godt hjulpet. Jeg foretrækker dog Renaults fine 1,4 maskine med turbo, der trækker bedre fra lave omdrejninger, så du ofte undgår at skulle skifte gear, samtidig med at den er letløbende og mere lydsvag. Alternativt er der en 1,6 uden turbo, der ikke er noget særligt spændende bekendtskab, og to glimrende dieselmaskiner. På papiret er 1,8-maskinen med 147 hk en smule kvikkere i Toyotaen, men den skal have godt med omdrejninger, før der sker noget. Og det passer mindre godt til kørestilen i en familiebus, der oftest er stilfærdig og tilbagelænet. Her findes også en udmærket dieselmotor. Sekstrins gearkasser, der godt kunne skifte mere præcist i begge biler, er standard.

Rimelige reservedelspriser Sikkerheden og behagelighederne er de lige gode om, og topkarakter hos sikkerhedsorganisationen Euro NCAP en selvfølge, selv om kravene til at få fem stjerner er skærpet væsentligt siden. Der er til gengæld ikke noget med automatisk nødbremse, der slet ikke var opfundet dengang, ligesom instrumenteringerne heller ikke byder på store skærme med Apple Carplay. Hvis man vil have en dieseludgave, så er de lidt billigere - til gengæld har de kørt flere kilometer generelt. Så er der reservedelsprisindekset. Det er 91 for Grand Scenic 1,6, mens det er 107 for en Verso 1,6 - begge benzin. Ingen af bilerne er dyre at køre til service, Renault er den billigste, og reservedelspriserne ligger på indeks 91, mens Toyota er på 107. Parkering kan imidlertid kræve sin chauffør.

Afgørelse med nuancer Den stærkt hældende front på begge modeller er med til at give bedre udsyn. Men den letter ikke overblikket, når der skal parkeres. Og da bilerne i forvejen har en ladeport af en C-stolpe og ditto blind vinkel, skal det nok give sved på panden hos mange, når vognen skal lirkes på plads i Føtex' parkeringshus - og man ikke har investeret i en parkeringssensor. Alligevel fører franskmanden på point, så hvis Toyotaen har et es i ærmet, må det være soliditeten - fornemmelsen af, at bilen bare bliver ved og ved med at køre. Den oplevelse har man ikke helt i Renault, der på den anden side har ry for at være en af de bedre Renaulter fra dengang.