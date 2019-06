Billig Dacia og kostbar Mercedes-Benz deler benzinmotor

Det er dyrt at udvikle nye motorer. Derfor kan du opleve samme motor i en billig Dacia og en meget dyrere Mercedes-Benz.

Er der forskel på en motor i billigste Dacia og i Mercedes-Benz' nyeste bil i Golf-klassen? Ja, vil de fleste mene, men kigger man direkte på motorens konstruktion, så er der ingen forskel. Årsagen er, at Renault og Mercedes-Benz for godt og vel tre år siden satte sig sammen for at udvikle en global benzinmotor, der skal benyttes på tværs af mærkerne Renault, Nissan og Mitsubishi. Tæller man alle modellerne med, vil den nye motor være at finde i flere end 20 forskellige biler, og dermed er den nye motor formentlig verdens mest udbredte om få år. - Omkostningerne ved at udvikle nye motorer er så store, at det giver mening at gå sammen om udviklingen. Men foruden det økonomiske aspekt er den nye motor også blevet udviklet hurtigere, end hvis vi havde været alene om arbejdet, forklarer Marc Pontette, Powertrain Performance Engineer, Renault. Vi møder ham til en snak om den nye motor, der først blev lanceret i Mercedes A-Klasse, og nu har haft premiere i Renault Kadjar, hvor den gør et godt stykke arbejde. Den er tyst og uhyre smidig, og i samspil med dobbeltkoblingsgearkassen løfter det oplevelsen af Renaults suv.

Så avanceret er den nye motor 1,3 liter/4-cylindret benzinmotor115-160 hk



Partikelfilter



Elektrisk turbo wastegate



Direkte benzinindsprøjtning



Variable ventiler på begge sider

Marc Pontette, der er motoringeniør hos Renault forklarer, at den nye motor vil opleves forskelligt i en Renault og en Dacia. Det skyldes, at man hver især finjusterer ophæng og lyddæmpning, så det så at sige matcher mærkets DNA. Foto: Auto+Motion

Arbejdet delt op Under udviklingsarbejdet gik ingeniørerne yderst praktisk til værks, idet man så at sige delte motorens forskellige dele op mellem sig. - For lidt over tre år siden mødtes ingeniørerne for første gang og blev enige om, hvordan det skulle gribes an. Resultatet blev, at vores team (Renault) skulle tage sig af den nedre del af motoren, mens Daimler fik opgaven med at skabe den øverste del af motoren inklusive udviklingen af teknikken omkring cylindrene. Når det er sagt, er det dog vigtigt at understrege, at der i de fælles motorer også er specielle dele og programmeringer af software, der er forskellige mærkerne imellem, men grundlæggende er det samme motorer, forklarer Marc Pontette. Selve testarbejdet af den nye motor er sket i et tæt samarbejde, og totalt er motoren afprøvet i flere end 40.000 timer i testbænk, mens den praktiske test i rigtige køretøjer er sket over mere end 300.000 kilometer.

Motorer opleves forskelligt Mens motoren således er den samme, uanset om du køber en Dacia eller en Mercedes-Benz A-Klasse, er der stor forskel på, hvordan de er optimeret til den enkelte model. - Der, hvor den samme motor kan differentieres, er naturligvis i ydelsen, men endnu mere i måden, man finjusterer motorens ophæng på og støjdæmpning af selve motorrummet. Her er der store forskelle mærkerne imellem, siger Marc Pontette. Hos Dacia har man desuden differentieret således, at motorerne ikke kun har lidt mindre ydelse, men også, at du kun kan få bilen uden automatgear. Den nye motor på 1,3 liter er foreløbig dimensioneret til at yde mellem 115 hk og 160 hk. Hos Dacia yder maskinen enten 130 hk eller 150 hk. Hos Renault får man enten 140 eller 160 hk at vælge mellem, mens det hos Mercedes er 136 eller 163 hk. Samme maskine leveres også til en Nissan Qashqai, og her er ydelsen på 140 eller 160 hk. Marc Pontette afviser dog ikke, at der senere kan komme andre varianter af motoren. Ved præsentationen af den nye motor lancerede Renault overraskende nok også en ny 1,8-liters benzinmotor, som skal drive bl.a. den faceliftede Talisman. - I den nye motor er teknikken hentet fra samarbejdet med Daimler (Mercedes-Benz, red), men grundlæggende er der tale om en motor udviklet af alliancen, forklarer han. 1,8-liters motoren har 225 hestekræfter i Talisman og Renault Grand Scenic, mens Megane R.S. får en aftapning på enten 280 eller 300 hestekræfter.