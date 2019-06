Bagklapholder kræver også omtanke

Det lyder som en let og billig løsning at få cyklerne transporteret på en holder, som monteres direkte på bagklappen, klarer op til to cykler og koster fra 300 til 1900 kr., alt efter udførelse. Det kan det også være. Men du skal alligevel gøre dig flere overvejelser.

Flere af de allerbilligste er monteret med adskilte remme og dermed kroge, som skal gribe omkring bagklap eller toppen af bagruden. Sådanne remme kan dog blafre ved høj fart, ligesom krogene kan lave ridser i lakken. Holderne med faste metalarme i toppen kan dog også ridse, så vær opmærksom på, hvor isolerede de er. Du skal også sikre, dig, at holderen passer præcist til bilen.

Hvis nummerplade og lygter er dækkede, skal man stadig have en lygtebom, hvilket kræver montering af ledningsnet. Tjek også om du kan leve med et mere begrænset udsyn gennem bagruden. Mange klarer sig dog fint med sidespejlene.

Traileren er en outsider Hvis du skal have meget pik-pak med på en tur, kan din havetrailer også være et bud til transport af cykel. Her skal du dog være opmærksom på, at den er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand, især mht. til lygter og dæk. Du er begrænset af hastigheden på 80 km/t. Du kan dog få traileren "Tempo 100"- godkendt, hvis den lever op til bestemte krav. Det handler bl.a. om dækkenes alder, køretøjets vægt, slingrekobling og bremser. Du kan se mere på FDM's hjemmeside.