Autobranchen og FDM: Brug Facebook med omtanke

Der er masse at hente ved at bruge Facebook til at udveksle erfaringer. Men de mange sites skal også bruges fornuftigt. Sådan lyder meldingen fra Autobranchen Danmark, som organiserer automobilforhandlerne, og fra FDM.

Frank Korsholm, der er politisk chef i Autobranchen Danmark, er positiv.

- Vi har bestemt ikke noget imod, at man diskuterer biler. Vi skal bare glæde os over, at der er interesse for vores produkter, siger han og maner til en sund kritisk sans.

- Man skal altid som læser forholde sig kritisk, uanset om det i en facebook-gruppe, eller om det er i avisen. Men her er ikke nogen redigering og nødvendigvis ikke nogen til at skrælle de værste indlæg fra. Det bedste, man kan gøre i sådan en diskussion, er i sidste ende at tale med forhandleren, som kan rådgive på et sagligt grundlag, siger han.

Det gælder især, hvis man taler om de rent tekniske spørgsmål.

- Der skal man passe på med at bruge Facebook som en bibel. Man kan bruge Facebook som inspiration og ikke som en facitliste. I sidste ende er man nødt til at læne op ad fagfolk og de autoriserede værksteder, hvor der også er garanti bag, siger Frank Korsholm.

Han peger på, at mange importører og forhandlere også følger Facebook-debatterne for at tage evt. problemer i opløbet. Det gælder også hos FDM.

Lone Otto, som er afdelingsleder for FDM's tekniske rådgivning, mener også, at man skal være kritisk.

- Man skal ikke underkende siderne på Facebook. Her er megen brugererfaring at hente, og de kan være gode pejlepunkter. Man skal dog også have sund fornuft og være kildekritisk. Sørg for at få en second opinion fra værksteder eller FDM. De, som skriver på Facebook, har ikke rådgiveransvar, som værkstederne og FDM har, siger hun.