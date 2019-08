Astral Chain har svært ved at koble to gode spil sammen

Legion vs Chimera

Astral Chain finder sted i en dystopisk fremtidsby, der er menneskehedens sidste skanse, efter en alien-race kaldet Chimera har gjort livet ekstra surt for menneskene. Politiet er stort set magtesløse over for fjenderne, som kun kan bekæmpes af en særlig afdeling kaldet Neuron. Neuron er for betjente med særlige evner, som er i stand til at tæmme et biologisk våben kaldet Legion, der via en kæde - Astral Chain - tøjres og assisterer betjenten i kampen mod Chimera.

Platinum Games har skabt en dyb og stemningsfuld verden, der ikke bare agerer kulisse for episke kampe. Som betjent i Neuron skal du nemlig udforske verdenen nøje, tale med civile og andre betjente og forsøge at opsnuse de Chimera, der plager befolkningen.

Efterforskningsdelen er tålmodig, stemningsmættet og fungerer ret godt for sig selv. Du indsamler en række ledetråde - fysisk og via vidneudsagn, som du til slut i efterforskningen skal præsentere for at komme videre. Når du så finder din Chimera, er det tid til at tage handskerne af.