Apokalypsen er grim og gammeldags: Rage 2 kommer ikke helt i mål

I rejsen gennem The Wasteland, som Rage 2's verden hedder, kan du nemlig sætte dig ind i både helikoptere, i biler og på motorcykler, ligesom du kan opgradere evner som Dash, der får dig til at flytte dig hurtigt og Shatter, som lader dig kaste rundt med fjender. Og så er der naturligvis et arsenal af våben i spillet, som ville gøre enhver postapokalyptisk krigskarl grøn af misundelse.

Rage 2 er - måske ikke overraskende - fortsættelsen til det første Rage fra 2011, som kom til pc og sidste generations konsoller. Det var ikke en dundrende succes, men det håber man så at indhente nu. Du bliver smidt i en historie, hvor du skal bekæmpe den ondskabsfulde og magtfulde organisation The Authority. Som rangeren Walker, hvis fulde navn dermed er Walker Texas Ranger (ja...), skal du skyde dig igennem The Wasteland i jagten på The Authority, og den fører naturligvis igennem en hulens masse mutanter i alle mulige størrelser og afskygninger, som du kan skyde, køre over, kaste rundt med og sprænge i luften, til dine triggerfingre er slidt ned.

Solid shooter - bare ikke så meget mere

For så vidt er alle byggestenene til en gennemsolid shooter til stede i Rage 2. Og det er spillet også - en solid shooter. Det bliver bare aldrig mere end det. Nu nævnte jeg Doom i indledningen, og grafisk er det i nærheden af det niveau, vi er på. Altså et spil fra 2016. Derudover er spillets historie kort og tynd, stemmeskuespillet er ræderligt til tider, og de ting, man kan tage sig til i spillets åbne verden, bliver aldrig rigtig sjove.

Derudover har Rage 2 et gevaldigt problem i forhold til at hjælpe mig med at finde rundt. Det kan godt være, at det er mig der er blevet for vant til, at jeg altid får waypoints og kort til alting i spil, men for mange gange endte jeg altså med at gå rundt i for eksempel spillets tre byer og fare vild. Ikke fordi byerne er for store, men fordi det hele simpelthen ser for ens ud.

Men når Rage 2 er bedst - og det har vitterligt sine gode momenter - så spiller det altså. Når du laver et dash for at undgå en fjende, skyder en anden i stumper og stykker med din shotgun og splintrer rustningen på en tredje med et veltimet shatter, så er det altså svært - selv for en mavesur anmelder - ikke at sidde og grine lidt teenage-fjoget i skægget.

Rage 2 er grimt, det er dårligt fortalt og til tider umuligt at finde rundt i. Men der er altså også en barnlig charme i spillet, som især kommer til udtryk i de rendyrkede shooter-sekvenser. Hvis der var tale om en indie-titel, så ville jeg ikke have nogen problemer med at anbefale det, men som en fuldpris titel til - i skrivende stund - over 500 kroner, så er du altså bedre tjent med eksempelvis at vente på Borderlands 3.

Titel: Rage 2

Platforme: PS4, Xbox One, pc

Udgivelsesdato: 14. maj