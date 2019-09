Anmmeldelse: Gears 5 gør et godt koncept bedre

Introduktionen af nye elementer som en mindre lineær campaign med sandkasse, et mere taktisk campaign-gameplay og den nye multiplayer-mode Escape er ikke alle øjeblikkelige succeser, men ingen af delene trækker decideret ned, og tilsammen bidrager de til, at Gears 5 er et af de bedste spil i serien.

Gears 5 er The Coalitions andet spil i Gears-franchisen, og denne gang har de været mere modige og sat et større aftryk på serien end 4'eren. Sidstnævnte var vellykket, men bragte ikke så meget nyt til bordet.

Der er gået næsten tre år, siden vi forlod Marcus, Baird, Kait og vennerne i Gears of War 4. Nu har serien droppet "of War" og er slet og ret Gears 5, men bare rolig; der er stadig masser af krig.

Åben men øde verden

I en tid, hvor mange skydespil vælger at prioritere onlinedelen på bekostning af en solid campaign, har Gears-serien været god til at balancere de to. Gears 5 er ingen undtagelse. Der er en omfattende og veltilrettelagt campaign-mode, og som nyt introducerer de to midterste kapitler en sandkasse/open world, hvor man frit kan tage på opdagelse i hhv. frossen tundra og gold, rød ørken. Og så alligevel ikke. Du kan nemlig suse rundt mellem missioner og side-missioner på en slæde, men selvom den åbne verden lige som resten af spillet er veldesignet og utrolig flot, så er den altså ret øde. Der er ikke det store pay-off, ved at gå på opdagelse, for bortset fra de klart markerede side-misisoner, falder du ikke over nogen overraskelser.

Det kan være, at det her er første skridt hen imod et meget mindre lineært Gears, som vil blive rost til skyerne i 6'eren, men her og nu falder man mellem to stole, hvor den åbne verden primært betyder meget mere transporttid.

Sidemissioner skal man selvfølgelig tage med - for længere er spillet alligevel ikke, og du bliver belønnet klækkeligt for de hurtige afstik. Det andet store nytiltag i Gears 5 er nemlig din trofaste drone-hjælper, Jack, der er blevet opgraderet helt vildt i forhold til, hvor statisk en størrelse han har været i seriens første fire spil. Jack får opgraderinger fra sidemissionerne og ved at samle komponenter til ham løbende. Jack kan assistere med en række uvurderlige egenskaber, fx scanne området for fjender og våben, hente våben til dig, sætte fælder op, angribe modstandere, beskytte dig med et skjold eller ligefrem gøre dig usynlig i kortere perioder. Alle disse evner kan opgraderes løbende, og det er en mindre revolution for gameplayet - på en meget positiv måde. Det bliver nemlig mere varieret og taktisk end tidligere, hvilket er en velkommen opdatering - selvom skyd og gem-dig delen af Gears stadig fungerer upåklageligt.