Anmeldelse efter en måned: Lynhurtig One Plus 7 Pro er en af årets bedste smartphones

OnePlus bider med sin nyeste mobil konkurrenter som Samsung og Huawei i haserne og imponerer på hastighed og skærm - og en lille gimmick.

En svag lyd høres, og en lysende stribe i toppen toner frem, før jeg kan se mig selv i skærmen. Selfie-kameraet er noget af det første, jeg viser alle dem, som den seneste måned har set og spurgt ind til den nye topmodel fra OnePlus med navnet 7 Pro. Den kinesiske producents seneste forsøg på at stække topmodellerne fra Samsung, Huawei og Apple. Kameraet er ikke gemt direkte i skærmen under en "notch" som kendt fra blandt andet de nye Iphones og som i forgængeren OnePlus 6T. I stedet kører det ud af toppen på telefonen, når du vælger selfie-mode. Det er en sjov gimmick, men som desværre lidt spænder ben for en hurtig ansigts-genkendelse til at åbne telefonen. Omvendt efterlader den manglende kameralinse på fronten hele den 6,67 tommer store skærm helt fri for forstyrrelser. Og sikke en skærm!

Vi anbefalede OnePlus 6T (tv.), da det er en stærk telefon til prisen. Med OnePlus 7 Pro er prisen tæt på den samme som Android-konkurrenterne, men mobilens udseende og hardware har også fået et godt nøk op. Foto: Silas Bang

Glat med buede kanter OnePlus kalder skærmen for "fluid amoled", da de 3120 x 1440 pixels opdateres med hele 90 hertz. Det giver en superskarp skærm med flotte, dybe farver. I skærmen sidder også fingeraftryks-sensoren, som ikke er perfekt, men helt klart bedre end ved OnePlus 6T. Skærmen breder sig rundt om telefonens sider - en lækker feature, som Samsung var først med, men som også gør telefonen meget glat og mere udsat for ridser. Så det medfølgende cover har jeg desværre oftest på for at skåne den flotte skærm. Modsat konkurrenternes topmodeller har telefonen desværre ikke trådløs opladning, men batteriet har for mig holdt strøm i flere dage med moderat brug. Desuden er der hurtig opladning. Mobilen på 206 gram er tungere end både Huaweis og især Samsungs konkurrerende modeller. Vægten sammenholdt med telefonens størrelse gør den akavet at betjene selv for en voksen mands hånd.

Modsat forgængeren 6T har OnePlus 7 Pro nu tre kameraer bag på, hvor det ene er på hele 48 megapixel. Megapixel er dog ikke alt, og kameraet er stadig ikke helt på højde med de bedste mobilkameraer på markedet. Foto: Silas Bang

Lynende hurtig Til gengæld kan du hurtigt få noget fra hånden. OnePlus 7 Pro er klart den hurtigste mobil, jeg har prøvet, med sin Snapdragon 855-processor og sit meget brugervenlige styresystem Oxygen OS bygget oven på Android 9. Alt fra surfing til åbning og brug af apps samt spil med tung grafik går ekstremt hurtigt og glidende. Med 128 eller 256 GB indbygget hukommelse er der også god plads. Det irriterer mig dog, hvor ofte jeg på en Android-telefon skal sige ja til at afgive personlige oplysninger i Play Store. Flere apps og især spil vil have adgang til både navn, e-mail, placering og mulighed for at administrere opkald. Ofte uden at det giver mening hvorfor. Det giver mig lyst til at vende tilbage til min mere lukkede Iphone XS. Og det gælder også, når jeg skal optage video, for der er OnePlus fortsat en smule efter Apple.

Tættere på konkurrenterne Men kameraet er uden tvivl en opgradering i forhold til forgængeren 6T. OnePlus har sat ét kamera mere bagpå og har nu tre: Et 48 megapixels vidvinkel-kamera, et 16 megapixels ultra-vidvinkel og en otte megapixel telelinse med tre gange zoom. De tre kameraer har sammen med bedre software bragt OnePlus tættere på de direkte konkurrenter som Huawei P30 Pro, Google Pixel 3 og Samsung S10. Jeg oplever dog for ofte, at den efterbehandling, der sker, efter billedet er taget, efterlader underlige billeder, hvor farverne er forkerte, skarpheden fejler, eller baggrundsløringen ikke fungerer godt nok ved portrætfotos. Kameraet er dermed stadig det svageste punkt ved OnePlus.

En af årets bedste Den lækre skærm, den ekstremt hurtige processor og det udmærkede batteri gør dog uden tvivl OnePlus 7 Pro til én af årets allerbedste telefoner, selv om den prismæssigt nu desværre også næsten har nået Android-konkurrenterne. Lillebroren, bare kaldet OnePlus 7, kan fås til omkring 4000 kroner. Pris og tilgængelighed: OnePlus 7 Pro har en vejledende pris fra 5399 kroner for versionen med 128 gigabyte hukommelse med 6 gigabyte ram, mens den dyreste med 256 GB hukommelse og 12 gigabyte ram pt. koster fra 6.324 kroner. Den fås i fem farver.