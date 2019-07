Multi-platform: De senere år har gyserforfatteren H.P. Lovecraft fået lidt af et comeback. Godt hjulpet på vej af brætspil som Arkham Horror og Eldritch Horror har historierne om Cthulhu og hans kumpaner fundet tilbage i det 21. århundredes populærkultur, hvor heller ikke serier som "Stranger Things" kan sige sig fri for at have fået lidt inspiration fra Lovecraft. Seneste tentakel på stammen af lovecraftian- underholdning er "The Sinking City".

Hvis du er på udkig efter en AAA-titel med strømlinet action og masser af flot grafik, så skal du kigge et andet sted hen. For "The Sinking City" er ingen af delene. Det er håbløst gammeldags, det er grimt, og det er til tider frustrerende tungt at danse med. Men det rummer også en vis charme i al sin ubehjælpsomhed. Som om det var meningen.

For samtidig er det spændende at gå rundt og lede efter spor i Oakmont, det er fascinerende at gå på opdagelse i mord, indbrud og andre forbrydelser, og stemningen af forfald og trøstesløshed er tommetyk. Hvis man altså lige kommer over den første hurdle og lærer spillet at kende. Og det er netop derfor, at jeg tror, at det kunne være med fuldt overlæg - for Lovecrafts historier er netop tunge at læse, til tider ubehjælpsomt fortalt og skide uhyggelige.

Med andre ord: Er du til Lovecraft, så er der mange gode timer at hente i "The Sinking City". Er du ikke, så er det her nok ikke vejen at gå. For det er i høj grad et spil for fans af ham og af genren - ikke for de brede masser. Og det er både spillets styrke og svaghed.

