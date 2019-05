Anmeldelse: Overgiv dig til Spider-Man: Into the Spider-Verse på UHD

UHD: Spider-Man: Into the Spider-Verse er endelig ude på UHD, og der er alt mulig grund til at glæde sig. Into the Spider-Verse vandt en Oscar for bedste animation, men den burde også have været nomineret til bedste film. Den er nemlig bedre end Black Panther, den er bedre end de øvrige film om Spider-Man (ja, både Tobey, Andrew og Tom), og placerer sig helt i top som en af de bedste Marvel-film nogensinde - selvom konkurrencen blev hårdere med Infinity War.

Miles Morales bliver i hæsblæsende tempo kastet ud i at skulle være den nye Spider-Man, og han må lære at mestre sine nye evner hurtigere end forgængerne. Heldigvis får han hjælp af ikke bare én men flere Spider-Men (?) - og Spider-Woman. Det er en meget original skabelseshistorie, der både er tro mod Spider-Man-universet og alligevel formår at modernisere noget, jeg ikke vidste, havde brug for at blive moderniseret.