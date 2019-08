Anmeldelse: Jaybird Vista er bedst til træning

... og overordnet set et par fremragende true wireless øretelefoner. Godt fit, god lyd og en markedsførende app er værd at fremhæve, men Vista har flere kvaliteter og ingen umiddelbare svagheder.

Jaybird har etableret sig som en øretelefon-producent, der især til træningsbrug er værd at holde øje med takket værd nogle overkommeligt prissatte øretelefoner, der ofte er "gode til prisen". Med Vista tager Jaybird skridtet videre og bliver "bedst til prisen" - for selvom de prismæssigt konkurrerer med nogle af de tungere drenge i klassen, sætter de dem på plads og hæver barren for, hvad vi kan forvente af et sæt true wireless øretelefoner til træning i 2019.

Vista sidder godt fast og slutter tæt, så det meste lyd holdes ude og basgengivelsen bliver god. De vejer kun seks gram hver, og selv ved flere timers brug, bliver man ikke træt af at have dem i ørene. IPX7-standarden garanterer, at de holder til sved og regn, så de kan bruges til træning. Pr-foto

Perfekt fit og god lyd Jaybird Vista har mange kvaliteter. Helt overordnet sidder de utroligt godt; tilpas tæt til, at de lukker lyd ude og basgengivelsen er god, men samtidig føles de seks gram lette øretelefoner ikke invaderende mast ind, og de bliver derfor ikke ubehagelige at have på selv ved timers brug. Lyden er god, og med Jaybird-appen, der er en af de bedste på markedet, kan den skræddersyes nøjagtig som ønsket. Vista synkroniserer lyden perfekt via Bluetooth 5.0, så de kan bruges til video, og det er også muligt at bruge dem til samtaler - men det er altså til lyd under træning, at de for alvor markerer sig. Førnævnte app kan betale sig at hente og lege med, og jeg er meget begejstret for workout-equaliserne især.

Jaybird-appen er ikke noget krav for at bruge Vista, men den kan ikke anbefales nok. Det er en af de bedste apps til øretelefoner på markedet; der er et hav af tilpassede equalisers og spillelister at fnide, og du kan indstille dine øretelefoner nøjagtig, som du ønsker. Her kan du fx også vælge, hvad de to knapper på selve øretelefonerne skal bruges til. Pr-foto

Gode funktioner og flot design Hver af de to øretelefoner holder strøm i seks timer, og der er 10 timers ekstra batteri i den medfølgende æske. Æsken har fået en kraftig opgradering siden Run XT; designet er blevet opdateret til en sort, rektangulær æske, der er neongrøn på indersiden. De to øretelefoner holdes fast med magnet, når de skal lade, og låget lukker også tæt med magnet, hvilket får hele sættet til at virke mere robust - og labert. USB-mini er opgraderet til USB-C, og er øretelefonerne løbet helt tør, kan du på bare fem minutter lade dem op til en times brug. Dét er smart. Jaybird Vista er de bedste true wireless øretelefoner til træning, jeg har prøvet, men de er også gode til almindelig lytning og lytning på farten. De har IPX7, hvilket vil sige, at du kan svede i dem og tåle, at det regner på din løbe- eller cykeltur. Pris og tilgængelighed: Jaybird Vista kan købes i butikker og online. Vejledende pris: 1399 kr.