Multi-platform: "Crash Team Racing Nitro-Fueled" er en remake af en gammel klassiker fra 1999.

Nu har folkene bag, Naugthy Dog, besluttet, at det er på tide, at fans af Crash og hans venner - og fjender - skal ud og køre ræs igen. Fans af universet vil nok føle lige dele glæde og nostalgi, når de drøner gennem de farvestrålende baner i jagten efter turboer, spørgsmålstegnskasser og power-slides. Men CTR er også for helt nye fans, kan jeg konstatere, efter jeg introducerede mine to børn for spillet. Der er timevis af underholdning for både børn og voksne.