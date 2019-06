Afdæmpet bilsalg i maj

Den ivrige handel først på året betyder dog, at der samlet set er solgt 101.500 biler, hvilket faktisk er godt tre pct. over samme periode i fjor.

Det store biludsalg før de bebudede prisstigninger tidligere på året har givet solide efterdønninger. Således var bilsalget i en ellers normalt livlig måned som maj noget afdæmpet - ligesom april. I maj blev der solgt cirka 19.000 biler, hvilket er et pænt stykke under de 22.550 biler, der blev skruet plader på i samme måned i fjor.

1. VW Polo: 912 2. Citroën C3: 646 3. Peugeot 208: 536 4. Renault Clio: 514 5. Skoda Octavia: 465 6. Nissan Qashqai: 440 7. VW Golf: 432 8. Mercedes C-Klasse: 362 9. Toyota Corolla: 360 10. Toyota Yaris: 349 11. Ford Focus: 338 12. Skoda Fabia: 323 13. VW T-Cross: 319 14. Skoda Citigo: 305 15. Mercedes E-Klasse: 288 16. VW Up: 280 17. Ford Fiesta: 268 18. VW Passat: 264 19. Audi A3: 262 20. Citroën C1: 259 Kilde: De Danske Bilimportører

Udsving

Gunni Mikkelsen, som er direktør for De Danske Bilimportører, konstaterer da også, at det har været et år med bølgegang, men han ser frem til mere smult vande nu.

- Året har været præget af betydelige udsving. Dem kan vi primært henføre til den potentielle stigning i afgifterne, som truede i april, men som blev afværget. Nu er der ro om den sag, og samlet set er efterspørgslen i år højere end sidste år, hvilket vi anser som særdeles positivt, siger han.

Som nummer et i maj finder vi klassikeren VW Polo, der med over 900 biler sidder tungt på tronen i denne måned, og godt hjulpet af tilbud på leasing.

Citroën C3, der ligesom Peugeot 208 altid findes i en række udstyrsvarianter, besætter sammen sin franske fætter anden- og tredjepladsen.