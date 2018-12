Tidlige julegaver til GOG - og Kiel-kamp 3. marts

Fynboerne mødte nordjyderne på hjemmebane 26. september og vandt hele 34-25, så GOG har alle chancer for at blive indbyrdes bedst. GOG spiller returkamp i Aalborg lørdag den 2. februar i første runde efter ligapausen på grund af VM i Danmark/Tyskland.

GOG's program i EHF Cuppens gruppespil i februar/marts er stort set på plads. Der er således kun tvivl om det nøjagtige tidspunkt for fynboernes første kamp - ude mod polske Pulawy - sat til at blive afviklet i weekenden den 9./10. februar. Polakkernes hal er for lille, og opgøret skal derfor flyttes til Lublin. Det europæiske håndboldforbund, EHF, kræver, at der kan være mindst 2000 tilskuere i hallen. Ellers ser GOG's program således ud: 17. februar: GOG-Granollers (Spanien). 24. februar: THW Kiel (Tyskland)-GOG. 3. marts: GOG-THW Kiel (i Sparekassen Fyn Arena, Odense). 23. marts: GOG-Pulawy. 31. marts: Granollers-GOG.

Uafklaret hvor turbulens ender

I pointregnskabet omkring GOG er der imidlertid en enkelt ubekendt, idet det fortsat er uafklaret, hvor turbulensen omkring GOG's uafgjorte kamp, 23-23, hos KIF Kolding 20. oktober ender.

GOG klagede i første omgang til håndboldforbundets Disciplinærinstans over resultatet på baggrund af to dommerkendelser, og instansen dømte ny kamp. Den afgørelse blev imidlertid omstødt af forbundets Appelinstans efter en klage fra KIF Kolding. Appelinstansen mente ikke - som Disciplinærinstansen - at de to forkerte dommerkendelse små ni minutter før tid var kampafgørende.

GOG er imidlertid gået til "sportens højesteret" under Danmarks Idrætsforbund (DIF) i sagen, og der er endnu ikke kommet en afgørelse fra DIF-instansen.

Hvis der bliver en ny kamp mellem KIF og Kolding, så har GOG muligheden for at vinde et ekstra point i forhold til pt. (ved en sejr), men fynboerne risikerer også at miste et point i forhold til pt. (ved et nederlag).

Men under alle omstændigheder rækker GOG ud efter førstepladsen i grundspillet.