GOG-talent: Så kom gipsen af

Håndbold: Onsdag kunne Sport Fyn fortælle, at 22-årige Jon Andersen, højre back hos GOG, bekræftede, at han fortsætter karrieren i Sønderjyske fra næste sæson.

Det betyder, at GOG skal finde en ny løsning på højre back. Klubben har allerede skrevet kontrakt med en ny førstemand på positionen, hvis navn endnu ikke er blevet offentliggjort, og i stedet for Jon Andersen vil kun 19-årige Mathias Gidsel blive kørt i stilling som supplement på højre back. Det bekræfter direktør Kasper Jørgensen.

Mathias Gidsel har fået stadig mere spilletid i løbet af efteråret, og antallet af spilleminutter vil med garanti stige i løbet af foråret på grund af Niclas Kirkeløkkes langtidsskade. Gidsel skal supplere Jon Andersen på positionen.

- Jeg glæder mig til udfordringerne og til mere spilletid, lyder det fra Mathias Gidsel.

For øjeblikket er Mathias Gidsel sat ud af spillet af en brækket tommelfinger, han pådrog sig umiddelbart før jul. Han har imidlertid netop fået gipsen af, og fra fysioterapeut Mads David Thorsen fra ADG Fysioterapi i Odense lyder det, at han forventer, at Gidsel bliver klar til aktion til starten på anden halvsæson.

GOG har kontrakt med Mathias Gidsel helt frem til sommeren 2021.