Før lokalopgør: GOG skal slå tilbage med to kampe i baghånden

Cheftræner Nicolej Krickau & Co. kan tillade sig at tabe en kamp og spille en uafgjort. Hvis de to klubber slutter grundspillet pointmæssigt lige, falder vægtskålen nemlig ned til fordel for GOG, fordi fynboerne er bedst indbyrdes med sejr i Gudme og uafgjort i Gigantium.

For Aalborg Håndbold resterer der fire kampe af grundspillet - for GOG seks. Hvis man forudsætter, at nordjyderne vinder sine sidste fire kampe, kan GOG tillade sig at "smide" halvanden kamp.

Men det skyldes kun den kendsgerning, at Aalborg med sin seneste sejr 34-25 hjemme over rækkens bundprop, TMS Ringsted, har spillet to kampe flere end GOG. De gule er altså reelt tre point foran Aalborg - hvis ellers GOG kan fortsætte sin sejrsstime i ligaen.

Ekstra motivationsfaktor

Cheftræner Nicolej Krickau fastslår, at GOG "selv skal løse sin opgave" og tilføjer:

- Jeg kan godt høre signalerne rundt omkring: I er tre point foran Aalborg og I har et godt slutprogram. Men hold, vi tabte point til før jul, mangler vi altså stadigvæk. Så vi har en stor opgave foran os med at koncentrere os om hver enkelt af de kommende kampe. Ja, vi kan tillade os at smide halvanden kamp, men vi skal have skubbet eventuelle pointtab så langt hen mod slutningen af grundspillet som muligt.

I sine 20 kampe i grundspillet har GOG kun tabt i alt otte point, men fem af dem er altså til hold, fynboerne fortsat mangler at møde i grundspillet. GOG tabte 30-33 hjemme til Sønderjyske 3. november - GOG skal til Sønderborg 27. februar - og 29-32 i Skanderborg 10. november - GOG får besøg af Skanderborg 9. marts. Og så spillede GOG 20. oktober uafgjort 23-23 med onsdag aftens modstander, KIF Kolding, i en kamp, hvor fynboerne senere tabte en protestsag.

Men GOG-backen Jon Andersen frydede sig alligevel ved Aalborgs tabte kamp hjemme til BSV på et scoring af gæsterne i sidste sekund. Backen siger:

- Resultatet betyder, at vi har slået et hul, og det er fedt. Men vi skal også forstå at udnytte den situation ved at være ekstra skarpe i de sidste kampe. Men det er da en ekstra motivationsfaktor.

GOG og Aalborg har et pænt stykke ned til forfølgerne, så førstepladsen, der blandt andet sandsynligvis udløser en billet til Champions League i næste sæson, bliver en kamp mellem fynboerne og nordjyderne. GOG er altså ret så sikker på at ende mindst som toer i grundspillet og er dermed under alle omstændigheder allerede sikret to point med til slutspillet. Der er nemlig to point med for både nummer et og to i grundspillet.