De sidste marginaler: Legende træner GOG's skarprettere

GOG har hyret den tidligere profil i Flensburg-Handewitt og KIF Kolding, Lars Christiansen, til at træne klubbens straffekastskytter - og til at give klubbens målmænd fif til at redde straffekast.

Håndbold: De tre faste straffekastskytter hos GOG - Lasse Møller, Emil Jakobsen og Frederik Bo Andersen - samt GOG's målmænd er begyndt at få specialtræning. Det skete for anden gang tirsdag og er tænkt som et tilbagevendende indslag i ligatruppens træningsaktiviteter.

I spidsen for specialtræningen står en sand håndboldlegende, nemlig Lars Christiansen - tidligere profil i blandt andet SG Flensburg-Handewitt og KIF Kolding. I sine 14 sæsoner i Flensburg scorede Lars Christiansen ikke færre end 3996 mål - heraf rigtig mange på straffekast og ofte eksekveret succesfuldt under et enormt pres i diverse heksekedler.

Og nu skal Christiansen altså give sine erfaringer fra straffekastlinjen - syv meter fra målet - videre til GOG's straffekastskytter og målmænd.

- Det er et tiltag for at optimere tingene så meget som muligt i truppen. Det er så tæt i ligaen, at alle forsøg på at gøre tingene lidt bedre bare skal forsøges, siger GOG-direktør Kasper Jørgensen og tilføjer:

- Jeg er fortsat af den overbevisning, at grunden til, at vi ikke nåede DM-finalen i sidste sæson, var, at Skjern var bedre til at skyde straffekast, end vi var.

Lars Christiansen fortæller til gog.dk, at det var Torsten Laen - nu sportschef i GOG - der allerede i slutningen af sidste sæson luftede ideen.

- Laen spurgte, om jeg overhovedet gjorde i den slags - altså specialtræning, sparring. Det kunne jeg godt se mig selv i, så da muligheden kom, så valgte jeg at sige ja, lyder det fra Lars Christiansen.