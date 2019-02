Yara er med i forskellige forskningsprojekter om fremtidens fødevareproduktion

Et af midlerne er digitale løsninger som eksempelvis Yaras kvælstofsensor, som landmanden kan bruge, når vedkommende fra sin traktor tildeler gødning på markerne, så gødningen bliver tildelt på optimal vis i forhold til jordbundsforhold og afgrøder. Herudover har Yara udviklet en mobil-app, som udfra billeder kan måle kvælstofindholdet i afgrøden. Big data er også et område, som der bliver arbejdet meget med.

I den sammenhæng er cirkulær økonomi - altså en bedre udnyttelse af produktet - ifølge Yara et vigtigt middel for gødningeproducenten. I fremtiden er bæredygtighed og miljøpåvirkning også nogle af de faktorer, som fylder mere og mere for en virksomhed som Yara.

Med i forskningsprojekter

Konventionelle landmænd bruger to former for gødning; gødning fra husdyrene og handelsgødning, altså industrielt fremstillet gødning.

- Først og fremmest skal landmændene udnytte husdyrgødningen på bedste vis, og dernæst kan man supplere med handelsgødning, siger Mogens Nielsen.

Yara er med i en række forskningsprojekter, hvor det blandt andet handler om at minimere tabet af kvælstof til omgivelserne og optimere udbyttet. Det gælder eksempelvis Future Cropping, der er et partnerskab mellem universiteter, maskinfabrikanter og rådgivningsvirksomheder, der skal fremme teknologier til gavn for landmanden og for at fremme eksport af dansk agro- og miljøteknologi.

- Vores eksistensberettigelse er at levere det, som fremtidens landbrug og forbrugere efterspørger, forklarer Mogens Nielsen.