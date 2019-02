Vuffelivov: Næsten 4.000 hunde samlet i MesseC

Fredericia: Dansk Kennel Klub holder lørdag og søndag national samling i MesseC i Fredericia. Det betyder, at hele 3.370 hunde deltager i en række konkurrencer, og de to dage byder også på socialt samvær og hygge for både hunde og ejere.

Arrangementet er åbent for publikum, der kan komme og opleve de mange fremvisninger og kåringer - eller bare hilse på hundene og deres mennesker.

Søndag åbnes dørene 8:30, og den første konkurrence går i gang klokken 10. Sidste fremvisning begynder klokken 16, og hele arrangementet ventes at slutte omkring ved 18-tiden.