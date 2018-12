Voxpop: Det mener kolonihavefolket om ny lokalplan

Der var kage og hyggesnak - men også alvorlige miner - da kolonihavefolket mødtes for at snakke om den nye lokalplan.

Egeskov: Mange kolonihaveejere er frustrerede over en ny lokalplan, der blandt andet slår fast, at kolonihavehusene ikke må overstige 80 kvadratmeter - et tal, flere huse i området ved Egeskovvej overskrider.

Dertil kommer en række andre forhold i planen, som have- og hus-ejerne ikke umiddelbart er glade for. I hvert fald ikke dem alle sammen.

Søndag var der ekstraordinær generalforsamling. Inden mødet havde en del haveejere ikke lyst til at udtale sig til Fredericia Dagblad. Emnet berører deres hus og hjem, og derfor var flere nervøse for at udtale sig til citat. Men en lille håndfuld var okay med at sætte ord på deres umiddelbare tanker.

Da generalforsamlingen gik i gang, blev avisen sendt udenfor.