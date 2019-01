Voldsramte kvinder udholder kun lige julen: Nu er krisecentre fyldt op

Dermed er der ikke plads til flere. Kvinderne er ikke nødvendigvis fra Fredericia. Snarere tværtimod, da ofrene for fysisk og psykisk vold og social begrænsning og kontrol placeres strategisk væk fra hjemmet. Så de kan ånde friere, mens en plan for en mulig fremtid lægges.

- Nogle af vores nuværende frivillige skal flytte for at læse, og andre takker af efter at have været trofaste i måske 10, 13 eller flere år. Vi fejrer centrets fødselsdag om nogle dage, og da kan jeg sige tillykke til frivillige med 5, 10 og 20 års erfaring. Så de holder ved og er uvurderlige for os.

Brug for en plads mere

Bente Hedemann og fire andre er derimod fastsatte. Der er personale og vagter på krisecentret døgnet rundt, året rundt.

Gruppen har i mange år bestået af 50-60 kvinder.

Fredericia Krisecenter for kvinder fik for nylig fornyet sin samarbejdsaftale med Fredericia Kommune. Aftalen opererer med fire pladser, men centret i Sjællandsgade har et femte rum og et behov for en plads ekstra. Det sagde politikerne i kommunens social- og beskæftigelsesudvalg nej til. Tilskuddet er før som nu på 2,6 millioner kroner årligt. En ekstra plads vurderes at koste 500.000-600.000 kroner om året i drift.