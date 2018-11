Fredericia: To mænd kom torsdag op at slås i en opgang på Købmagergade. Det skete omkring 13.49, da overboen, en mand på 47 år, angiveligt skulle have slået den 18-årige underbo to gange samt sparket ham. Den 47-årige overbo kan senere fredag forvente et besøg af politiet, fortæller politikommissær ved Sydøstjyllands Politi, Brian Fuglsang.