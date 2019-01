Vinylplader vender tilbage til bibliotekets hylder

Fredericia: Fra februar kan man igen låne vinylplader på biblioteket.

Der var en gang, hvor replikken: "Vil du med hjem og se min pladesamling", kunne være begyndelse på et nyt venskab. Historien gentager sig selv, og vinylpladen er helt uventet blevet en konkurrent til nutidens streamingtjenester.

Fredericia Bibliotek griber vinylpladens renæssance, og torsdag 31. januar kl. 19 kommer vinylekspert og forfatter Søren Genefke og fortæller om at have et personligt forhold til musikken, man hører, og om glæden ved at eje et stykke kunst, der er helt unikt.Deltagerne får chancen for at se den første spæde samling af vinylplader til udlån oghøre mere om, hvorfor vinylpladen er så fascinerende.

Søren Genefke har udgivet bogen "Alt om vinyl" om alt fra masteringstudier, historiske presserier, skæremestre, fantastiske omslag, guides til pladesamlere, røgt og pleje af vinylpladen og meget mere.

Man køber billet til arrangementet via bibliotekets hjemmeside.