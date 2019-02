Vinterferien er lige om hjørnet: Mange aktiviteter til de mindste i Fredericia

Uge 7 er lig med vinterferie for mange. Og Fredericia er en mulighed, hvis der skal ske lidt ekstra i ferien.

Fredericia: Skattejagt, skøjteløb og vandsport. Mulighederne er mange, når borgere og børnefamilier i uge 7 skruer ned for tempoet og op for hyggen i vinterferien. Fredericia har i den forbindelse mange ting på menuen.

Man kan skyde vinterferien i gang med at opleve en ny virtuel verden. I forhallen på Fredericia Bibliotek kan man gå direkte ind fra gaden og prøve et sæt såkaldte virtuel reality-briller. Man kan få fornemmelsen af at være til stede i en computerskabt virkelighed. Det er fredag 8. februar fra kl. 15.30 på Fredericia Bibliotek.

I Madsby Legepark er der flere spændende aktiviteter at komme efter. I løbet af vinterferien er det muligt at fodre parkens dyr, hele familien kan gå på jagt efter en gemt skat, og ungerne kan få en tur på ryggen af en pony. Det foregår fra mandag - torsdag i vinterferien på Lumbyesvej 45.

Stor Større Størst er en poetisk og humoristisk klovneforestilling om klovnen Frk. Lange, der pludselig en dag får storhedsvanvid. Forestillingen er inspireret af Halfdan Rasmussens børnebogsklassiker Lange Peter Madsen og varer ca. 45 minutter. Den er egnet for børn mellem 3-7 år. Stykket kan ses tirsdag 12. februar kl. 10.30 på Fredericia Bibliotek.

Fun Water Days er tre dage for børn mellem 6 og 15 år. Her kan ungerne prøve kræfter med børnelivredderprøven, waterballs, havfrue- og finnesvømning, paddleboards, vandvolley og Slangen Sally. Det sker tirsdag - torsdag i vinterferien i Fredericia Idrætscenter.

Skøjtebanen på Gasværksgrunden i Fredericia har åben hele ugen. Det er muligt at leje skøjterne, hvis man ikke har et par selv, og man købe kaffe, te og kakao at varme sig på. Hver dag i vinterferien mellem kl. 10-16 på Gasværksgrunden, Købmagergade 67.