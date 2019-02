Vinhandel rykker i nye og større lokaler i Vendersgade, hvor frisøren Garn tidligere holdt til. Her bliver der mulighed for en større vinbar. Ny medejer får sin daglige gang i butikken.

Nabo til sandwichbar

Vinhandlen overtager de lokaler, hvor frisøren Garn tidligere havde til huse. Om flytningen fra Danmarksgade siger Thomas Kruse:

- Der har ikke været den trafik, der skulle være, og vi lå lidt alene. Nu vil vi gerne i gang med en anden type koncept, og så er vi nødt til at flytte os lidt. Her kommer vi til at ligge sammen med nogle andre butikker, og vi kan få glæde af hinanden, siger Thomas Kruse.

Inspirationen til det nye koncept er blandt andet hentet i København og Aarhus. Kombinationen af vinbar og vinhandel giver kunderne mulighed for at smage på varerne og købe de varer med hjem, som de har interesse for. Thomas Kruse kommer selv til at stå i butikken en stor del af tiden, ligesom han også får ansvaret for en ny webshop, som virksomheden har på vej.

Fredag 22. februar bliver dermed en stor åbningsdag i Vendersgade. Samme dag har ejer Franziska Nielsen nemlig første åbningsdag i sandwichbaren BarZiska, som tidligere hed Haps.