Vil du have en plads i retssalen? - Kommunen søger nu lægdommere

Hvervet som lægdommer

Der er en række kriterier, du skal opfylde at komme i betragtning som lægdommer.Din straffeattest må ikke være plettet, du må ikke være uddannet præst eller jurist, og så må du ikke fylde 80 år i den periode, du har søgt om lægdommer-hvervet.



Derudover skal du have dansk statsborgerskab og valgret til Folketinget.



Du må heller ikke være ansat ved domstolene, i politiet, anklagemyndigheden, Kriminalforsorgen eller andre myndigheder under Justitsministeriet.



Som lægdommer får du 1100 kroner per dag, du er i retten, og der er mødepligt.



Du fungerer på lige fod med de juridiske dommere, og du kan blive indkaldt som domsmand eller nævning i både byretten og landsretten.



Lægdommere indkaldes i gennemsnit fire gange årligt til retssager.



En retssag kan vare flere dage eller uger, men mange tager kun en enkelt dag.



I Fredericia Kommune er det grundlisteudvalget, der udarbejder en liste med omkring 170 navne, der efterfølgende sendes til landsretten i Viborg.



Man er lægdommer fire år ad gangen.



Du kan ansøge om at blive lægdommer på Fredericia Kommunes hjemmeside.