Video: Folkeklubben spillede og hyggede på Tøjhuset

Den populære trio besøgte spillestedet for at underholde, hygge, sælge plader og skrive autografer

Fredericia: Det behøver ikke at være stort for at være godt.

Folkeklubben mødte fredag aften op i Tøjhuset for at spille lidt, skrive autografer og sælge deres plader. Oplev lidt af stemningen i netavisens video.

Med et minimum af grej og ståhej spillede de sig hurtigt ind i de fremmødte fans smilehuller. Bare to numre skulle der til, inden musikken måtte vige til fordel for snak, pladesalg og autografskrivning.

Godt 70 fans var mødt op til den lille forsmag på sommerens koncert i Tøjhusets baggård 15. juni.

Blandt dem var Rikke Grønbæk, der med Emil på armen og Jimmy ved sin side var rykket ud for at opleve orkestret, som har en særlig plads i hendes hjerte.

- Jeg hørte dem første gang, da vi lige havde mødt hinanden. Og jeg var til koncert med dem tre dage efter, at Emil var født. Jimmy og Emil sad ude i bilen, mens jeg var til koncert. Jeg stortudede under koncerten, hvor efterfødsels-reaktionen for alvor satte ind, siger Rikke.