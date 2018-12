Video: Børnehave beder bilister vise mindre hensyn i trafikken

Børnehaven Gades Gaard har et omvendt trafikproblem: Bilister viser så meget hensyn, at børnene ikke kan lære færdselsreglerne.

Fredericia: - Nej, ikke endnu. Vent til bilen er kørt forbi, siger Vivi Niess og griber fat i de forreste børn i kolonnen fra Gades Gaard.

De står i krydset Kongensgade/Jyllandsgade og skal over på den anden side. De venter på, at det er sikkert at gå over, og de sørger for at holde godt øje med trafikken i alle fire retninger.

Som det kan ses på artiklens fotos og i en video på netavisen, standser en venlig bilist op og holder tilbage for børnene, der skal over vejen. Bilisten har ikke vigepligt på stedet, men standser alligevel op for at vise hensyn til de små, bløde, uerfarne trafikanter. Men den slags hensyn vil pædagogerne faktisk hellere være fri for.

- Det er svært at lære børnene om færdselsreglerne, når bilisterne ikke kører efter færdselsreglerne, siger Vivi Niess til ElboBladet.

Hun og kollegerne ved godt, at bilisterne viser hensyn af godt hjerte.

- Ja, de er søde. Men det er ikke godt, hvis børnene vænner sig til, at biler holder tilbage. Det kan være farligt, siger hun.