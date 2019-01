Videnparkens iværksættere blev evakueret under brand - for et kort bemærkning

Snoghøj: I størstedelen af 2018 kunne iværksætterne i Videnparken følge med i opførelsen af den nye erhvervsbygning på Vesterballevej lige overfor Videnparken. Onsdag kunne de så fra vinduerne følge med i udviklingen af den brand, der fik bygningen med GH Woods og Car Next til at brænde ned i løbet af få timer.

Omkring klokken 11.45 fik Videnparken besked om at evakuere. Det fortæller teknisk serviceleder Bent Jokumsen.

- Der var en del folk i huset, og der var også flere møder. Det var lidt svært at få folk ud. Det er ikke godt at vide, hvor meget der skal til at få folk ud, fortæller Bent Jokumsen, som selv var rundt og banke på døre og få folk ud.

Han var i tæt kontakt med indsatslederen hele tiden. Nogle af de evakuerede kørte hjem, mens andre blev og ventede ude ved vejen modsat af røgudviklingen. Omkring kl. 12.30 gav politiet besked om, at folk kunne vende tilbage til deres kontorer, hvorefter arbejdsdagen kunne fortsætte som planlagt.