Verdensmester tog den store pris for tredje gang: Det hjælper, når træningen bliver sur

- Jeg havde nogle stærke konkurrenter i år. FC Fredericia gjorde det flot i 2018, og Agnete Jensen blev verdensmester, og det har jeg også stor beundring for, lød det med respekt for de andre nominerede fra Andreas Schilling.

Fredericia: For tredje gang i træk tog Andreas Schilling den største pris, da Fredericia Kommune tirsdag var vært for årets idrætsfest.

Spørgsmålet er, om det nærmest bliver en vane at vinde priser. Men for profilen fra Fredericia Triathlon Team betyder hver eneste titel noget.

- Det er altid godt med et klap på skulderen, og det kan også være godt at tænke på, når træningen engang imellem bliver lidt sur, sagde Andreas Schilling til Fredericia Dagblad.

For godt nok stod han med blomster og konfettiregn på scenen tirsdag aften. Men dagen begyndte noget mindre glamourøst. I regn, mørke og kulde begav han sig ud på en løbetur. Umiddelbart en sur tjans, men når man modtager en pris, bliver man mindet om, hvorfor man gør det, forklarede triatleten.

- Som idrætsmand kigger man næsten altid frem mod det næste mål. Men indimellem er det godt at kigge lidt tilbage og tænke på, hvad man har opnået. Man træner først og fremmest for sig selv, men når man får en pris, får man selv anerkendelse. Man bliver også mindet om, at det betyder noget for andre end én selv, sagde Andreas Schilling.