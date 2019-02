Vandrutsjebaner er slidte og skal renoveres: Badeland lukker i en måned

De to største af vandrutsjebanerne i Fredericia Idrætscenter har været lukket siden januar. Nu viser det sig, at de skal renoveres. Arkivfoto: Torben Glyum

To af vandrutsjebanerne i Fredericia Idrætscenter er så slidte, at de er blevet lukket. De skal nu renoveres for 600.000 kroner, hvilket betyder, at badelandet lukker i en måned til foråret.

Fredericia: Brugerne af badelandet i Fredericia Idrætscenter (FIC) har på det seneste ikke kunne benytte de to største vandrutsjebaner, da de har været lukket, og nu har kultur- og idrætsudvalget besluttet, at rutsjebanerne skal renoveres. Det betyder, at badelandet lukker i en måned fra 6. marts til 6. april. Badegæsterne blev forment adgang til de to rutsjebaner, da de i januar blev tilset af firmaet Force Technology, som på vegne af politiet var på den årlige inspektion i badelandet. - De er generelt slidte. Det er nogle ældre rutsjebaner, der træner til en renovering. Når der ikke er så meget coating tilbage, glider man ikke så godt, så derfor skal de renoveres nu, siger Christina Schilling, der er leder af svømmehal, badeland og fitness i FIC. Hun understreger, at det ikke har været farligt at benytte rutsjebanerne, inden de lukkede. - Vi vidste godt, at de var slidte, og vi var klar over, at vi nok stod foran en renovering, så på den måde var der ikke nogen overraskelse. Vi havde en god og lang snak med Force Technology, og det var helt efter bogen, så der var ikke nogen problemer i det, siger Christina Schilling.

Foreninger og skoler må blive hjemme Mens renoveringen står på, kan badelandet ikke benyttes, og det kommer til at gå ud over flere grupper af faste gæster, som lejer sig ind. - Vi har en masse klubber, foreninger og skoler, som på daglig basis lejer vores badeland og terapibassin. Vi lukker også terapibassinet for offentligheden, men det fejler ingenting, så de tider bliver de ved med at have. Men badelandet kan de ikke bruge, så vi prøver at tilbyde dem tider, når de normalt holder sommerferie, og ellers rykker vi dem ind i terapibassinet, hvis de har lyst til det, siger den daglige leder.

Udskiftning ikke en mulighed Renoveringen, som koster 600.000 kroner, skal blandt andet bruges på coating, og formanden for Kultur- og Idrætsudvalget, Lars Ejby (S), erkender, at det er mange penge. - Vi har en konto til netop ejendomsvedligeholdelse på idrætsbygninger og lignende, men det er et voldsomt indhug på den konto, siger han. Af sagsfremstillingen fremgår det, at en total udskiftning af rutsjebanerne ville koster tre millioner kroner, men det er ikke en mulighed, mener udvalget. - Kommunens samlede anlægsbudget er underlagt en anlægsramme, og vi bliver straffet, hvis vi ryger ud over den anlægsramme, siger udvalgsformanden, der regner med, at banerne kan holde de næste fem-seks år, når de er blevet renoveret. Det er firmaet PoolTech, som skal stå for renoveringen i samarbejde med kommunens ejendomscenter og FIC's tekniske afdeling.