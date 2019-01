Vandet truer i Kolding Fjord - sandsække gøres klar i Skærbæk

Skærbæk: Fra kl. 19 vil folk i Skærbæk kunne hente sandsække fra en container på havnen. Vandstanden i Kolding Fjord truer med at stige så meget, at det kan sende vandet over kajkanten i Skærbæk.

- Vi ved ikke, om det går så galt, men vi tør ikke tage chancen. Nu får vi kørt en container med sandsække til Skærbæk, og så følger vi situationen, siger indsatsleder Jan Møller, TrekantBrand i Fredericia.

Han har overtaget ansvaret for indsatsen omkring vandsituationen i Fredericia Kommune, mens hans kollega Per Møller Jensen holder øje med vandstanden i Middelfart Kommune, og deres kollega i Kolding er over situationen på Kolding Havn.

- Vi har delt os op, så hver indsatsleder følger situationen helt til ende, siger Jan Møller.