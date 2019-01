Vandet stiger, men indsatsleder tror det går

Lillebælt står højt onsdag morgen, og broer i Fredericia Lystbådehavn står under vand. Også i Gl. Havn er der vand på kajen, men i Skærbæk er der knap en halv meter, til vandet når kajkanten. Morgeninspektion varsler, at det går.

Fredericia: En bådejer har glemt at få forlænget sine forfortøjninger i sin lille motorbåd, så onsdag morgen krænger den slemt ved sin plads i Fredericia Lystbådehavn. Andre har været forudseende og brugt nytårsdag på at sikre bådene ved de broer, som ikke er flydebroer. - Jeg var hernede i aftes og forlænge trosserne, så det går nok, siger en bådejer onsdag morgen, mens han kan skimte sin både ude langs D-broen. Komme derud kan han ikke, for vandet i bassinet står et pænt stykke over trædækket. Vandet er steget meget siden tirsdag aften, men indsatsleder Jan Møller fra TrekantBrand vurderer, at situationen er under kontrol. - Jeg har været hele vejen rundt til morgen, og jeg kan se, at vandet står højt mange steder, men det tegner ikke til at gå galt, siger Jan Møller. Han var tirsdag aften mest bekymret for Skærbæk Havn, men onsdag morgen er vandstanden der omkring en halv meter fra kajkant. - Så med de prognoser vi har set, så burde det heller ikke blive et problem, siger Jan Møller.

Jeg har været rundt ved havne og strande til morgen, og det ser ud til, at vi klarer den. Indsatsleder Jan Møller

En del af bådebroerne i Fredericia Lystbådehavn er flydebroer, men ikke alle. Og her giver vandstigningerne problemer for de bådejere, der ikke har sørget for at slække eller forlænge fortøjningerne. Foto: Nana Hanghøj

Holder øje I Bøgeskov er Vejle Fjord steget op over stranden, men indtil videre tegner det til, at sommerhusene slipper for at få vand ind, lyder morgenmeldingen fra Jan Møller. - Vandet står højt, men der er et stykke op til husene, siger han. På Lyngsodde har Lillebælt også slugt stranden, men heller ikke her skulle det give problemer for ejendommene under Den nye Lillebæltsbro. - Vandet stiger stadig, og vi holder øje med situationen. I Gl. Havn i den gamle fiskerihavn er vandet løbet over kajkanten, men det burde heller ikke give problemer, med mindre det pludselig stiger mere, end vi forventer, siger Jan Møller.

Flere bådebroer er onsdag morgen oversvømmet i Fredericia Lystbådehavn. Foto: Nana Hanghøj