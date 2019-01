Vandet steg og truede sommerhuse: Men ejernes egne diger holdt stand

Vejle Kommune har kontaktet Fredericia Kommune for at undersøge mulighederne for en fælles digeløsning mellem sommerhusområderne i Høll og Bøgeskov. Områderne er adskilt af udløbet fra Rands Fjord, og forslaget går blandt andet på at etablere et sluseanlæg ved udløbet, så man kan stoppe vandet. Slusen siger stort set alle i Bøgeskov Grundejerforening nej til. Foto: Nana Hanghøj

Sommerhusejerne på Bøgeskov Strand har mistet tålmodigheden med Fredericia Kommune og anlægger nu egne diger for at sikre deres sommerhuse ved højvande. Digerne holdt, og nu håber grundejerforeningsformand, at kommunen retablerer eget dige langs indløbet til Rands Fjord.

Bøgeskov: Vandet steg stille og roligt op over strandengen ved Bøgeskov Strand natten til onsdag. Broerne i det lille bådelaug for enden af Neder Høllsvej gik under vand, og langsomt nærmede vandet sig sommerhusene langs forstranden. Men det gav kun vandbassiner i forhaverne. - Men det var ikke gået, hvis folk ikke havde bygget deres egne diger, konstater grundejerforeningsformand John Laursen på en lille besigtigelsestur ved rækken af sommerhuse onsdag formiddag. Et helt nyanlagt dige ved et af sommerhusene langs grusvejen vidner om, at husejeren også her har valgt at satse på sin egen indsats. En plan om en fælleskommunal sikring af sommerhusområdet i Bøgeskov og Høll har man opgivet at vente på. - Vi var til møde med Fredericia Kommune i november, men vi har ikke hørt noget siden. Vi fik fremlagt planerne for en fælles løsning med Vejle Kommune, hvor man laver en dige og sluse-løsning, men ingen her ønsker en sluse, siger John Laursen med henvisning til en rundspørge blandt sommerhusejerne.

Ingen vil have slusen, for den kommer kun til at give problemer. Formand for Bøgeskov Strand Grundejerforening John Laursen

Vandet stod højt op på strandengen onsdag formiddag, men flere af sommerhusejerne har sikret deres ejendomme med diger på omkring en meters højde. Foto: Nana Hanghøj

Dige væk fra stranden Slusen ved indløbet til Rands Fjord skulle binde en fælles digeløsning med sommerhusområdet i Høll sammen. Men slusen vil sande til og kun give problemer, lyder vurderingen fra Bøgeskov-grundejerne. - Vi ved, hvor hurtigt det sander til ved indsejlingen, så det vil kræve oprensning meget ofte, siger John Laursen. Men en fælles digeløsning ville man gerne overveje, hvis diget kunne placeres, så alle var tilfredse. - Forslaget var oprindeligt at lægge diget helt ude ved strandkanten, men det ville ødelægge stranden og udsynet, siger John Laursen, og det mødte forståelse hos kommunens embedsmænd.

John Laursen og hustruen Inger har haft sommerhus i Bøgeskov i en årrække. Det er nu helårsbolig, for parret faldt pladask for området, da de besøgte en bekendt. John Laursen er i dag formand for grundejerforeningen. Foto: Nana Hanghøj

Dige slidt ned John Laursen håber også at få embedsmændene med på, at kommunen retablerer det dige, som kommunen overtog, efter amterne blev nedlagt. - Det er slidt helt ned flere steder, og vi har opfordret kommunen til at ordne det, så vi ikke risikerer, at vandet løber ind over sommerhusområdet bagfra, siger John Laursen. Diget blev etableret i 1866, men har siden været repareret flere gange. - Men jeg tror, at det er tilbage i 70'erne sidste gang, det skete, så det trænger, siger John Laursen.

Det var oprindelig Vejle Amt, der havde ansvaret for diget ud mod udløbet af Rands Fjord. Men Fredericia og Vejle kommuner har overtaget ansvaret for digerne på begge sider. Fredericias dige er slidt helt igennem nogle steder, så John Laursen håber, at Fredericia Kommune snart får det udbedret. Foto: Nana Hanghøj