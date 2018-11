Vand på vejbanen: Strandvejen delvist spærret i morgentrafikken - find en anden rute

Fredericia: Hvis du skal ud at køre i morgentrafikken, så skal du måske finde dig en alternativ rute fredag morgen. Sydøstjyllands Politi skriver på Twitter, at Strandvejen i Fredericia er spærret. Det gælder i sydgående retning mellem Holstensvej og Vestre Ringvej, og det skyldes vand på vejbanen fra et utæt vandrør.

Der er endnu ingen tidshorisont, og derfor beder politiet trafikanterne om at finde en alternativ rute.

Vores journalist på stedet oplyser, at der kl. 8 ikke e rmere vand på vejen og at ét spor er farbart - det sydgående ud af byen.

Vejfolk kigger her til morgen på skadernes omfang. Vejen kan være blevet undermineret på grund af vandmasserne fra det sprængte vandrør.