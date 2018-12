"Da anmeldelsen blev modtaget, sendte Sydøstjyllands Politi straks to patruljekøretøjer af sted, og efter målrettet søgning i området blev de tre ret hurtigt anholdt. Det viste sig, at de var i besiddelse af koben, handsker, lygte og genstande fra et indbrud i nabolaget i form af en computer, smykker og nogle kontanter," lyder det i en pressemeddelelse fra Sydøstjyllands Politi.

Sydøstjyllands Politi opfordrede tirsdag borgerne til at være årvågne og kontakte ordensmagten, hvis man så eller hørte noget usædvanligt. Især fordi indbruddene i Erritsø blev begået i det samme tidsrum, og fremgangsmåden var flere steder den samme - hvor et koben blandt andet blev brugt.

Fredericia: De sidste par dage har Erritsø været plaget af flere indbrud. Mandag gik det ud over fire villaer, tirsdag to.

Tak til borgeren

De anholdte personer er tre mænd på 35, 29 og 26 år - alle fra Serbien. De bliver onsdag klokken 13 fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Kolding, hvor de vil blive begæret varetægtsfængslet.

- Vi efterforsker sagen og kigger selvfølgelig på, om de står bag flere indbrud, lyder det fra Frede Nissen, vicepolitiinspektør ved Efterforskningscenter Syd.

I pressemeddelelsen takker Sydøstjyllands Politi den vakse fredericianer.

"Vi antager, at anholdelserne har forskånet andre borgere for at få indbrud i deres hjem i den kommende tid. Og det kan de takke en årvågen borger i Fredericia for."

Som Fredericia Dagblad skrev tirsdag, blev der ved et af indbruddene i Erritsø stjålet en computer og et tv. Andre adresser var der forsvundet både smykker og kontanter fra. På Stensgårdsvej og i Ekkodalen var indbruddene sket med hjælp fra et koben.