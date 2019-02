Værksted i Fredericia er kåret som et af Danmarks bedste

Fredericia: Bilejerne er ikke i tvivl, når de bliver bedt om at pege på det bedste værksted i landet. Mekanikerne hos Stounbjerg Auto på Fuglsang Allé har fået så mange femstjernede bedømmelser hos værkstedsportalen autobutler.dk, at det er lykkedes at komme med på listen over de 100 bedste i Danmark.

Bilejerne i Fredericia har ifølge autobutler.dk været så tilfredse med mekanikerne hos Stounbjerg Auto, at de har givet værkstedet en samlet bedømmelse på 4,724 ud af fem mulige. Dermed er værkstedet ikke bare placeret som det bedste i Fredericia på autobutler.dks liste, men også på en samlet 23. plads ud af alle danske bilværksteder.