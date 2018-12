De to veje ligger parallelt lidt over hundrede meter fra hinanden, kun adskilt af Baldersvej.

Få minutter senere anmeldtes et indbrud på Odinsvej, begået i tidsrummet fra 12:45 til 17:55. En eller flere tyve havde brudt et vindue op og gennemsøgt huset. Der var stjålet computere, mobiltelefoner og kontanter.

Klokken 17:50 lørdag anmeldtes et indbrud på Heimdalsvej, begået i tidsrummet fra klokken 10 til 17:45. Et vindue ved en terrassedør var brudt op, hvorefter hele huset var gennemsøgt, og smykker og kontanter stjålet.

Fredericia: Lørdag blev der begået to indbrud i Fredericia, der giver politiet anledning til at overveje, om det måske er den eller de samme gerningsmænd, der har begået dem begge.

Hjælp hinanden med at passe på

Halfdan Kramer benytter anledningen til at opfordre villaejere og andre til at alliere sig med naboer og venner, når man forlader sin bolig.

- Vi ser ofte flere indbrud i helligdage og juletid, hvor folk ikke er hjemme. Så det er en god idé at hjælpe hinanden med at holde godt øje. Aftal det med naboer og venner - og gør hvad du kan for at sikre din bolig, siger han.

Politiet har ikke umiddelbart nogen vidner til de to indbrud på Heimdalsvej og Odinsvej.