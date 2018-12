VVS-firma fik tilsendt fortrolige papirer: Jeg kender slet ikke manden

Kigger på arbejdsgangen

Senere blev Michael Sørensen bedt om at slette mailen. Men han mener ikke, at kommunen har styr på persondatapolitikken. Mailen fra Fredericia Jobcenter kom i en paragraf 56-sag. Det er den ordning, hvor virksomheder kan få det offentlige til at betale for sygedage, hvis medarbejderen for eksempel har kronisk sygdom.

I Fredericia Kommune beklager Søren Nøhr Andresen den fejlsendte mail med personfølsomme oplysninger.

- Det er vi rigtigt kede af. Det er selvfølgelig ikke i orden. Det er en menneskelig fejl, men vi har tænkt os at kigge på vores procedure, så det ikke kan ske igen. Vi er nødt til at lære af de fejl, vi laver, specielt når de er alvorlige som denne her. Så er vi nødt til at kigge på arbejdsgangen, siger Søren Nøhr Andresen, som er teamchef for udvikling og styring i arbejdsmarkedsafdelingen.

Kommunen har pligt til at indberette fejlen til Datatilsynet.