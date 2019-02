VU Fredericia skiftede ud i toppen på generalforsamling: 3.g'er har indtaget formandsposten

- Her til aften er jeg trådt af som formand for Venstres Ungdom i Fredericia. I to år har jeg haft æren af at stå i spisen for en organisation, som virkelig har mit hjerte kært, lød det fra den afgående formand ifølge generalforsamlingens referat.

Venstre Ungdom Fredericia har således fremover 19-årige Matias Foldager i spidsen. De foregående to år har Sidse Skaar været formand i VU Fredericia, men hun valgte ikke at genopstille til formandsposten, og hun snuppede derfor i stedet posten som kasserer. En post, hun overtager efter Matias Foldager.

Jeg vil gøre mit ypperste for at føre vores fantastiske forening endnu længere frem det næste år.

Vil være aktiv

Matias Foldager selv glæder sig til at trække i arbejdstøjet, hvor næste foreningsår blandt andet byder på to valgkampe. Her regner Matias Foldager med, at VU skal på gaderne.

- Jeg vil gøre mit ypperste for at føre vores fantastiske forening endnu længere frem det næste år, sagde Matias Foldager på mandagens generalforsamling.

Han blev enstemmigt valgt som formand af de 12, der deltog i mandagens VU Fredericia-generalforsamling.

Venstre Ungdom Fredericia har 40-45 medlemmer, og Matias Foldager har været medlem i knap to år. Årsagen til, at han i tidernes morgen meldte sig ind var, at han mente, det nu var tid til, at han selv blev aktiv.

- Jeg ville selv begynde at påvirke, hvad mit parti havde holdninger til, siger den nye formand til Fredericia Dagblad.