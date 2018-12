VM i orienteringsløb fra Trekantområdet vises i tv

Trekantområdet: Når der i 2020 skal konkurreres ved VM i orienteringsløb i Fredericia, Vejle og Middelfart, sendes mesterskaberne direkte i fjernsynet på TV2 Sport.

Det står klart, efter TV2 og Det Internationale Orienteringsforbund har underskrevet en tv-aftale.

- Som en dansk sportskanal passer VM og TV2 Sport rigtig godt sammen, da det danske landshold traditionelt jo også har præstereret flotte resultater. Det giver os også gode forhåbninger for antal tv-seere - i særdeleshed i Danmark, siger Kristian Hyldgaard, redaktionschef på TV2 Sport, i en pressemeddelelse.

Formanden for Trekantområdet Danmark og borgmester i Vejle, Jens Ejner Christensen, er ifølge pressemeddelelsen også glad for, at danskerne kan følge VM bag skærmen. Han mener, det er en stor bonus, at Trekantområdet bliver synlige for flere end blot de deltagere og tilskuere, der er til arrangementet.

TV2 har desuden sikret sig rettighederne til at vise næste års VM i orienteringsløb, der afvikles i Norge.