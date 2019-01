Fredericia: På hjørnet af Dronningensgade og Danmarksgade har Fredericia fået en ny kiosk.

I lokalerne, hvor der tidligere blev solgt B&O-udstyr, er Annamma Savirimuthu rykket ind med kiosken, der hedder Maaveeran Peter Buhl.

Navnet er tamilsk og betyder noget i retning af "Helten Peter Buhl". Navnet er både en hilsen til Fredericia og byens historie samt til indehaverens tamilske baggrund.

Annamma har i flere år arbejdet i Netto, men hun fik lyst til at prøve kræfter med sit eget.

- Jeg har ikke noget imod lange arbejdsdage. Og her er det jo for min egen butik, siger hun og retter på et par blade i udstillingen.

Kunderne har taget godt imod kiosken, som mange har sukket efter, siden Kiosk Bülow 150 meter længere mod vest lukkede sidst i november.

- Folk er meget glade for, at vi er åbnet. Faktisk begyndte kunderne at komme, allerede inden vi var helt klar. De så varerne gennem vinduerne og kom ind for at handle. Det er dejligt, siger Annamma.