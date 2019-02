Utilfreds med kørekort-service: Ingen hjælp i hastesag

Kim Holst arbejder for Køreskolen Bjerregaard i Vejle, der har kunder i hele Trekantområdet. Derfor var det praktisk at mødes i Fredericia, hvor både kørelærer og elev underskrev ansøgningen, så den kunne ekspederes. Ifølge loven kan det ske i alle landets kommuner.

- Men han fik at vide, at personalet, der tog sig af kørekort, var gået hjem. Så han var nødt til at køre hjem igen. Det havde jeg meget svært ved at forstå, da det er en meget simpel opgave, siger Kim Holst.

Onsdag 30. januar ønskede han at få ekspederet ansøgningen i en fart, så eleven dagen efter kunne gå til prøve til trailerkørekort. I første omgang mødte Kim Holst og eleven op i Borgerservice. Men her fik de besked om, at opgaven med pas og kørekort i 2017 rykkede til Fredericia Bibliotek. Eleven gik derefter videre til biblioteket, hvor han ifølge Kim Holst stod klar med papirerne klokken 12.45.

1. september 2017 blev pas- og kørekortekspeditionen flyttet fra Borgerservice til Fredericia Bibliotek.Tidligere skulle man gå i Borgerservice for at få ordnet pas og kørekort. Her var der åbent fra klokken 10 til 14 fire dage om ugen og klokken 10 til 17 på torsdage. Nu kan man bruge hele bibliotekets åbningstid til at ordne sagerne. Det vil sige fra klokken 10 til 19 mandag til torsdag, og 10 til 17 om fredagen samt 10 til 14 om lørdagen. Desuden kan man få taget fotos og fingeraftryk i ekspeditionen på biblioteket.

Kim Holst erkender, at han som kørelærer burde vide, at opgaven i Fredericia ordnes på biblioteket. Men han har aldrig oplevet problemer med at få hurtig hjælp, mens opgaven var hos Borgerservice. Her skulle man møde i åbningstiden, typisk mellem klokken 10 og 14. Nu kan man møde i hele Fredericia Biblioteks åbningstid.

Loven skal holdes

Jytte Bræmer, der er bibliotekschef hos Fredericia Kommune, forklarer, at det ikke var muligt at ekspedere ansøgningen med så kort varsel.

- Vi skal sikre, at loven overholdes, og borgerne får en korrekt ekspedition. Nogle ekspeditioner kræver specialviden og opslag i registre. Det var ikke noget, vi på stående fod kunne klare. Vi tilbød at eftersende det, men det afslog både eleven og kørelæreren, siger Jytte Bræmer.

Hun tilføjer, at der ikke var tale om et almindeligt kørekort, men en særlig kategori, som kræver viden hos den medarbejder, der ekspederer.

Kørelærer Kim Holst mener ikke, at et trailerkørekort er sværere at ekspedere end et almindeligt kørekort. At få tilsendt papirerne var heller ikke en mulighed, da eleven skulle have en godkendt ansøgning i hånden til at booke køreprøve dagen efter.

- Det er ikke noget, der sker ret tit. Men der kan være tilfælde, hvor folk hurtigt har brug for et kørekort. For eksempel hvis de har fået nyt job og skal have trailerkørekort til byggelift. Men jeg kan ikke køre til Fredericia og få ordnet en "haster", siger Kim Holst.

Hos Fredericia Bibliotek har Jytte Bræmer ikke hørt om utilfredshed med den nye pas- og kørekortordning.

- Langt de fleste borgere er meget tilfredse med de udvidede åbningstider. De er skabt for at komme borgerne i møde, siger hun.