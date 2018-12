Uniformerede betjente stak ud i Lucia-optoget - Tilfældigheder er årsagen

Fredericia: 13. december er dagen, hvor skoler, børnehaver og diverse institutioner går Lucia-optog. I Fredericia midtby var der i år et stort optog med børn fra Den Kreative Skole. De lyste og sang byen op. Blandt hvidklædte børn sprang uniformerede betjente dog i øjnene på de mange, som så på optoget. Den mobile politistation var nemlig også til stede i midtbyen, og de mange betjente fik folk til at spekulere over, om Lucia-optoget gav anledning til øget sikkerhed? Svaret er nej fra vicepolitiinspektør ved Patruljecenter Syd, Finn Ellesgaard Nielsen.

- Jeg tænkte godt på det, da vi stod derude, men der er en logisk forklaring. Normalt er vi to til tre mand ude med den mobile politistation, men torsdag kom ledelsen fra Horsens også forbi, og det samme gjorde den kørende indsatsleder. Pludselig stod vi syv betjente, og det er selvfølgelig synligt. Men det er altså forklaringen, lyder det fra vicepolitiinspektøren.