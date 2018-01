matematikcamp

Fredericia Realskole er vært for 102 matematikinteresserede elever fra hele landet. Tre af deltagerne er fra Fredericia, og weekenden går både med hardcore matematik og hygge.

Fredericia: Normalt føler 15-årige Mads Laursen sig rimeligt ovenpå i matematiktimerne.

Men i weekenden er han udelukkende omgivet af kammerater, som er superinteresserede i matematik. Han er en af tre elever fra Fredericia Realskole, som deltager i weekendens talentcamp med deltagere fra hele landet.

- Man bliver virkeligt udfordret, så man skal hele tiden koncentrere sig, siger Mads Laursen med et smil.

“ Når vi har pause, snakker vi om alt muligt andet end matematik. Så snakker vi om det, der interesserer os og hygger os. Mads Laursen

For han nyder at være med til TalentCamp.dk-arrangementet. 102 elever i 8. klasse fra privat- og friskoler er med. Fredericia Realskole har deltaget i talentsamarbejdet i halvandet år og er for første gang vært. Alle elever overnatter på skolen.

Eleverne ankom torsdag, og lørdag og søndag er der hardcore undervisning på programmet. Det er tilladt at nørde. Underviserne er blandt andet unge studerende fra universiteter.

- Vi kan få nogle udfordringer her, og vi kan lære noget matematik, vi ikke har til daglig. Så bliver man rustet til at møde noget af det matematik, man måske skal have på gymnasiet, siger Mads Laursen.